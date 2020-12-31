Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2020 - 2021 eğitim yılı VGM burs başvuru sonuçlarını resmi internet adresinden yayınladı. Haberimizde yer alan linkten VGM burs başvuru sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet adresinden öğrencileri ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu.

"Yabancı uyruklu öğrenci burs başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir. Sonuçlar internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.



Ortaöğrenim eğitim yardımı değerlendirme işlemleri tamamlanmış ve sonuçlar 20.11.2020 - 20.12.2020 tarihleri arasında internet sitemizde duyurulmuştur. 2020-2021 eğitim yılında eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerimizin işlemleri Bölge Müdürlüklerimizce tamamlanarak ödemelere başlanmıştır."