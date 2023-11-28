YÜKSEKÖĞRETİM VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2023-2024 VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. VGM burs sonuçları, başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasıyla birlikte ilan edilecek. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak olup başvuru sonuçları ile ilgili duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.