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VGM burs sonuçları açıklandı! 2021-2022 VGM burs sonucu sorgulama

VGM burs sonuçları açıklandı! 2021-2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonucu sorgulama ekranı

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim ve yükseköğretim burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. VGM lisans burs sonuçları açıklandı. Peki, VGM burs sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte VGM burs sonuçları sorgulama ekranı

24.12.2021 - 09:36 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Derslerinde başarılı ancak ekonomik olarak yetersiz olan milyonlarca öğrencinin eğitimini desteklemek adına Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ödenen eğitim bursu için başvurular Kasım 2021'de tamamlanmıştı. Burs başvurusu yapan milyonlarca öğrencinin gözleri VGM lisans burs sonuçlarına çevrildi.KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından duyurulması beklenen VGM yükseköğrenim sonuçları açıklandı.  İşte VGM burs başvuru sonuçları sorgulama...

  • VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI! 

    Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçlarının açıklandığını resmi sitesinden "2021-2022 eğitim yılı YÜKSEKÖĞRENİM burs başvuruları için değerlendirme işlemleri sona ermiştir." açıklamasıyla duyurdu. 

  • VGM BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    2021-2022 eğitim yılı yükseköğrenim burs başvurusu yapan öğrenciler başvuru sonuçlarını https://burs.vgm.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

    2021 VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

    16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

  • VGM 2021 BURS ÜCRETİ NE KADAR?

    2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

  • BURSLAR NASIL ÖDENİYOR?

    Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

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