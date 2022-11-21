VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2022 – 2023 öğretim dönemi Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 21 Kasım – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacak.
Giriş Ekranında “T.C. Kimlik Numarası”, “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “Kimlik Türü”, “Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı Seri – No” alanları ile “Güvenlik Doğrulama” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesine dair Açıklama Metni” alanları yer almaktadır.
Giriş Ekranındaki alanların tamamı büyük harfler ile doldurulmalıdır.
Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır.
VGM BURS BAŞVURU EKRANI