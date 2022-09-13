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VGM burs başvurusu ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs şartları neler?

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu ne zaman hangi tarihte başlayacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen VGM bursu için araştırmalar başladı. Orta öğrenim ve yüksek öğrenim öğrencilerine verilecek olan burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler VGM burs başvurusunun ne zaman başlayacağını merak ediyor. VGM burs başvurusu geçtiğimiz yıl orta öğrenim öğrencileri için 15 Ekim'de, üniversite öğrencileri için 1 Kasım'da başlamıştı. Peki 2022-2023 VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? İşte haberimizin detayları...

13.09.2022 - 15:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • VGM burs başvuruları Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden başlayacak. Başvuru yapmak isteyenler VGM burs başvurusunun ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kalmasıyla VGM burs başvuru tarihi araştırması da sıklaştı. Peki, VGM burs başvuruları başladı mı? İşte VGM bursu ile ilgili bilgiler haberimizde...

  • BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

  • VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

    2022-2023 eğitim yılı VGM burs başvurusu tarihleri henüz netlik kazanmadı.

    Geçtiğimiz yıl ise ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.

    Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

  • VGM BURS ÜCRETİ KAÇ LİRA?

    Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim öğrencilerine aylık 100,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 400,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600,00TL burs verildi. Bu yılın burs ücretleri henüz açıklanmadı ama burs miktarında artışa gidileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

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