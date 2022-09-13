VGM burs başvuruları Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden başlayacak. Başvuru yapmak isteyenler VGM burs başvurusunun ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kalmasıyla VGM burs başvuru tarihi araştırması da sıklaştı. Peki, VGM burs başvuruları başladı mı? İşte VGM bursu ile ilgili bilgiler haberimizde...