VGM Burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorular öğrenciler tarafından merak konusu oldu. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitim hayatları boyunca yararlanabileceği VGM burslarıyla ilgili bekleyiş sürüyor. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularıyla ilgili açıklama geldi mi?

VGM BURS BAŞVURUSU 2020

VGM ortaöğretim burs başvurusu 1 Ekim 2020 – 15 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak bilgilerinizi doldurmanız halinde burs başvurunuzu gerçekleştirmiş olacaksınız.

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VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR? 2020

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600,00TL burs verilmektedir.

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

Ortaöğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 1 Ekim 2020 – 15 Ekim 2020

Yükseköğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

Yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvurusu tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Kurum tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak burs sonuçlarının başvuruların tamamlanacağı 15 Ekim'den bir hafta sonra açıklanacağı tahmin ediliyor.