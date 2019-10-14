VGM Burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorular öğrenciler tarafından merak konusu oldu. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitim hayatları boyunca yararlanabileceği VGM burslarıyla ilgili bekleyiş sürüyor. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularıyla ilgili açıklama geldi mi?

VGM BURS BAŞVURUSU 2019

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere veriliyor. Ortaöğrenim bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin; yükseköğrenim bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendiriliyor. Başvuruların en sağlıklı ve kolay şekilde bilgisayardan yapıldığı unutulmamalıdır. Cep telefonu ya da tabletlerden, cihazların işletim sistemlerinin güncel olmamasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle başvuru yapılırken sıkıntı yaşanabilmektedir.

Doğru ve kolay başvuru yapmak için başvuru yapmadan Başvuru Kılavuzları mutlaka okunmalıdır. Başvuru kılavuzlarına başvuru giriş ekranlarından ulaşabilirsiniz.

VGM BURS BAŞVURUSU YAP

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursları Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından açıklanmaktadır. Öğrencinin KYK bursu almaya hak kazanması halinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs başvurusu iptal edilir. Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise burs başvuruları değerlendirmeye alınır.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs başvurularının tamamlanmasının ardından, sonuçlar için bekleyiş başlayacak. Ortaöğrenim öğrencileri için başvuru bitiş tarihi olan 9 Ekim'den itibaren sonuç bekleyişi başlayacak. Yükseköğrenim öğrencilerinin ise başvuru bitiş tarihi 30 Ekim. Yani Yükseköğretim öğrencilerinin burs sonuçları da Kasım ayında açıklanacak.

VGM BURS MİKTARI NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.