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VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler 2022? VGM bursu ne kadar, kaç TL ve kimler alabilir?

VGM burs başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler 2022? VGM bursu ne kadar, kimler alabilir?

VGM burs başvuruları için beklenen tarih yaklaştı ve araştırmalar iyice arttı. Yurt genelinde başvuru yapmayı düşünen binlerce kişi; VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir ve kimler alabilir gibi soruların cevaplarını bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

01.08.2022 - 11:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları için öğrenciler aramalara başladı. Konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruların cevaplarını bir araya getirdik. İşte 2022-2023 VGM burslarına ilişkin bilgiler...

  • KİMLER VGM BURSUNDAN FAYDALANAMAZ?

    Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.

    Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz. Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.

  • VGM BURSU NE KADAR?

    2021-2022 eğitim yılından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 200 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 650 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 650 TL olarak belirlenmişti. Yeni eğitim öğretim yılı için burs miktarı hakkında bir açıklama gelmedi.

  • VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    2022-2023 VGM burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. KYK başvuruları ile birlikte VGM burs başvurularının da açılması bekleniyor.

    Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.

     

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