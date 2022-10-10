Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları ile ilgili beklenen haber geldi. Konuyla ilgili olarak en çok merak edilen VGM bursları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak sorusunun yanıtı belli oldu. İşte 2022-2023 VGM bursları ile ilgili son gelişmeler...

VGM BURSU NEDİR?



Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.