VGM burs başvuru tarihleri 2026: VGM üniversite burs başvuları ne zaman başlayacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), ortaöğrenim, yükseköğrenim, yabancı uyruklu öğrenci bursu başvuru tarihleri belli oldu. Ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim tarihinde başlamasının ardından, yükseköğrenim burs başvurularının başlayacağı tarih, öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, "VGM üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2025-2026 VGM burs başvuru takvimi...
- 1
Vakıflar Genel Müdürlüğü, burs başvuru tarihlerini duyurdu. Bu kapsamda başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler, VGM üniversite burs başvularının başlayacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "VGM burs başvuları ne zaman, başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?" İşte VGM burs başvuru tarihleri...
- 2
VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
VGM ortaöğrenim bursu (İlkokul/ortaokul/lise) 1 - 15 Ekim tarihleri arasında alınacak.
Yükseköğrenim Bursu (önlisans/lisans) 21 Ekim - 31 Ekim tarihleri arasında alınacak.
Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu (önlisans/lisans) 21 Ekim - 31 Ekim tarihleri arasında alınacak.
- 3
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.
Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.
-
- 4
VGM BURSU HANGİ AYLARDA VE KAÇ AY YATIYOR?
Vakıflar Genel Müdürlüğünce, ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs) yükseköğrenim bursu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ise bir eğitim yılında 9 ay ortaöğrenim bursu (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.
- 5
VGM BURSU NE KADAR?
2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.