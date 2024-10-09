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        Haberler Bilgi Gündem VGM burs başvuru tarihleri: 2024 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, burs miktarı nedir?

        VGM burs başvuru tarihleri: 2024 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru tarihlerini açıkladı. Burs başvurusu kabul edilen ön lisans ve lisans öğrencileri, 8 ay süreyle aylık 2 bin TL ödeme alacak. İşte, 2024 VGM burs başvuru tarihleri ve diğer detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 14:40 Güncelleme: 09.10.2024 - 14:43
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        • 1

          Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvuru tarihlerini açıkladı. 8 ay süreyle burs alacak ön lisans ve lisans öğrencileri VGM sitesi üzerinden başvurularını tamamlayacak. İşte, 2024 VGM burs başvuru tarihleri...

        • 2

          2024 VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

          2024 VGM ön lisans ve lisans burs başvuruları 21 Ekim ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında alıncak. Başvurular VGM'nin sitesi üzerinden yapılacak.

        • 3

          VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?

          2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 2 bin TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250 TL olarak belirlendi.

        • 4

          VGM BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?

          Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.

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