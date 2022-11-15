Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
VGM burs başvuru tarihleri 2022: VGM burs başvuruları hangi tarihlerde? KYK alan VGM alabilir mi? VGM bursu ne kadar, kaç lira?

VGM burs başvuru tarihleri 2022: VGM burs başvuruları hangi tarihlerde?

KYK burs başvuruları gün itibariyle alınmaya başlandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen söz konusu bursa alternatif olanlardan biri de Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) verilen burslar. İşte, 2022 VGM burs başvuru tarihleri ve KYK bursu alanların VGM bursu alıp alamayacağına dair ayrıntılar...

Giriş: 15.11.2022 - 17:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite bursları ile ilgili beklenen haber geldi. Gün itibariyle KYK burslarına dair yapılan açıklama sonrası VGM üniversite bursları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak sorusunun yanıtı da belli oldu. İşte 2022-2023 VGM üniversite bursları ile ilgili son gelişmeler..

  • 2022-2023 VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik burs başvuruları 20 Kasım tarihine kadar devam edecek.

    VGM 2022-2023 eğitim öğretim yılı üniversite burs başvuruları 21-30 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak.

     

  • KYK BURSU ALAN VGM’YE BAŞVURABİLİR Mİ?

    KYK öğrenim kredisi alan öğrenciler, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim burslarından yararlanabilir.

    KYK’dan karşılıksız burs alınması ise VGM bursunun alınmasına engeldir. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz.

  • 2022-2023 VGM BURS ÜCRETLERİ

    2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 200,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 650,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 650,00 TL olarak belirlenmiştir. Burs ödemeleri üniversite öğrencilerine bir eğitim yılında toplam 8 ay boyunca ödenmektedir.

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.