Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite bursları ile ilgili beklenen haber geldi. Gün itibariyle KYK burslarına dair yapılan açıklama sonrası VGM üniversite bursları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak sorusunun yanıtı da belli oldu. İşte 2022-2023 VGM üniversite bursları ile ilgili son gelişmeler..