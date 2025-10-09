VGM burs başvuru takvimi 2026: VGM üniversite burs başvuları ne zaman başlayacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), ortaöğrenim, yükseköğrenim, yabancı uyruklu öğrenci bursu başvuru takvimini duyurdu. Bilindiği gibi ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim tarihi itibarıyla başladı. Üniversite burs başvuruları ise henüz başladı. Bu kapsamda yükseköğrenim burs başvurularının başlayacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "VGM üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2025-2026 VGM burs başvuru takvimi...
- 1
VGM burs başvurularında geri sayım sürüyor. Bilindiği gibi VGM eğitim yardımları, Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardan biridir. Peki, "VGM burs başvuruları başladı mı, VGM üniversite burs başvurusu ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler, nasıl, nereden başvuru yapılır?" İşte VGM burs başvuru tarihleri...
- 2
VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
VGM ortaöğrenim bursu (İlkokul/ortaokul/lise) 1 - 15 Ekim tarihleri arasında alınacak.
Yükseköğrenim Bursu (önlisans/lisans) 21 Ekim - 31 Ekim tarihleri arasında alınacak.
Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu (önlisans/lisans) 21 Ekim - 31 Ekim tarihleri arasında alınacak.
- 3
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.
Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.
-
- 4
VGM BURSU HANGİ AYLARDA VE KAÇ AY YATIYOR?
Vakıflar Genel Müdürlüğünce, ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs) yükseköğrenim bursu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ise bir eğitim yılında 9 ay ortaöğrenim bursu (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.
- 5
VGM BURS BAŞVURUSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.
Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.
- 6
VGM BURSU NE KADAR?
2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.
-