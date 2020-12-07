KYK kredi ve burs sonuçlarının açıklanmasının ardından VGM burs başvuru sonuçları merak edilmeye başlandı. VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu sorunun cevabı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden geldi. İşte VGM burs başvuru sonuçları değerlendirmesi...

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, resmi internet adresinden konu ile ilgili açıklama yaptı:

"Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır.

Başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır."