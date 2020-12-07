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VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden açıklama!

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2020 – 2021 eğitim yılı burs başvuruları geçtiğimiz aylarda sona ermişti. Ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru değerlendirmeleri tamamlandı ve başvuru sonuçları yayınlandı. Ancak yükseköğrenim burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Binlerce öğrenci VGM burs başvuru sonuçlarını araştırıyor. VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte VGM burs başvuru sonuçları ile ilgili son gelişmeler...

07.12.2020 - 19:29 | Güncelleme: ABONE OL
VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden açıklama!

KYK kredi ve burs sonuçlarının açıklanmasının ardından VGM burs başvuru sonuçları merak edilmeye başlandı. VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu sorunun cevabı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden geldi. İşte VGM burs başvuru sonuçları değerlendirmesi...

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, resmi internet adresinden konu ile ilgili açıklama yaptı:

"Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır.

Başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır."

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