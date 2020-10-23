VGM burs başvuru sonuçları için heyecan dorukta. 15 Ekim'de ortaöğretim başvurularının sona ermesinin ardından şimdi de yükseöğretim başvuruları için son günlere girildi. Peki öğrencilerin 9 ay süreyle alacakları VGM burs başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?



VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Kurum tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak burs sonuçlarının başvuruların tamamlanacağı 30 Ekim'den bir hafta sonra açıklanacağı tahmin ediliyor.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR? 2020

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600,00TL burs verilmektedir.

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

Ortaöğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 1 Ekim 2020 – 15 Ekim 2020

Yükseköğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

Yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvurusu tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020