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        Haberler Gündem VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023-2024 VGM burs sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

        VGM burs sonuçları sorgulama: 2023-2024 VGM lisans burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

        VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yükseköğrenim bursu başvuruları 20-31 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvurularını gerçekleştiren üniversite öğrencileri "VGM lisans burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2023-2024 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 00:31 Güncelleme: 15.11.2023 - 00:31
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        • 1

          KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından VGM burs sonuçları araştırması hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde duyurulan ortaöğretim burs sonuçlarının ardından sıra lisans öğrencilerine geldi. Peki, 2023 VGM yükseköğretim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair detaylar...

        • 2

          VGM YÜKSEKÖĞETİM BURS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, burs sonuçlarının açıklanması için önce KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanması beklenecek.

          Bilindiği gibi, GSB tarafından öğrencilere sağlanan KYK bursundan yararlanan öğrenciler aynı anda VGM bursu alamayacak.

          2023-2024 KYK burs başvuru sonuçlarının en geç 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Bu sebeple VGM burs sonuçlarının Kasım ayı sonunda erişime açılması ön görülüyor.

        • 3

          VGM BURSU NE KADAR?

          2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.

        • 4

          VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU KİMLER ALAMAZ?

          Sürekli bir işte çalışan ve en az asgari ücret düzeyinde ücret alan geliri olanlar,

          Yabancı uyruklu öğrenciler,

          Polis akademisi ve askeri okul öğrencileri,

          Okulu uzatanlar (ek süre öğrenim gören öğrenciler)

          Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,

          Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alanlar

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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