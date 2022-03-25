Vettel, 2. yarışı da kaçıracak

Takımdan yapılan açıklamada, geçen hafta Kovid-19'a yakalanan 34 yaşındaki pilotun 27 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'sini kaçıracağı kaydedildi.

Kariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan Vettel, Bahreyn Grand Prix'sinde de mücadele edememişti.

Vettel'in yerine ilk etapta olduğu gibi yedek pilot Nico Hulkenberg yarışacak.