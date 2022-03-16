Vetrih formasını kaptırmıyor

Ligde en son geçen sezonun 38. haftasında 29 Nisan 2021'de Ankaragücü'ne karşı oynayan 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Vetrih, devam eden haftada Kovid-19 hastalığına yakalandı.
Bu hastalığı atlattıktan hemen sonra Sloven oyuncu Vetrih'e doktorlar bu kez kasık bölgesine emboli (damarda pıhtılaşma, tıkanıklık) teşhisi koydu.
İlaç tedavisine başlanan ve özel program eşliğinde hafif antrenman yapan Vetrih, 4 Kasım 2021'de takımla birlikte idmanlara çıkmaya başladı.
Bu sezon ligin 21. haftasında 14 Ocak günü Beşiktaş'a karşı ilk 11'de sahada yerini alan Vetrih, yaklaşık 9 ay sonra formasına kavuştu.
Ligin ikinci yarısında oynadığı 8 maçın 6'sında ilk 11'de başlayan Vetrih, toplam 437 dakika yeşil sahada mücadele etti.
"KORUNMA AMAÇLI SAHALARDAN UZAK KALMAM GEREKİYORDU"
Vetrih, AA muhabirine, çok zor bir süreçten geçtiğini ama hiç bir zaman mücadeleden vazgeçmediğini ifade etti.
İyi olmak için her zaman iyi düşündüğünü belirten Vetrih, yaşadığı süreci şöyle anlattı:
"Oynamama sebebim de şuydu, emboli geçirdiğim için ilaç kullandım. İlaç tedavisinden sebep herhangi sert bir darbede iç kanamaya sebebiyet verecekti. Bu durumdan dolayı korunma amaçlı sahalardan uzak kalmam gerekiyordu bireysel anlamda çalışıyordum. Zor bir süreçti. Özelikle yönetim kurulu ve yöneticilerimize, takım arkadaşlarım ve sağlık ekibimize ben çok teşekkür ediyorum. Bütün bu 9 aylık zor süreç boyunca benim yanımda durdular ve kendilerine gerçekten müteşekkirim."
"AÇIKÇASI BENDE BU KADAR FORMA ŞANSI BULACAĞIMI BEKLEMİYORDUM"
Vetrih, formasına kavuşacağı günü hep hayal ettiğini ve bunun için pes etmediğini ifade etti.
Daha fazla süre almak için daha çok çalışacağını dile getiren Vetrih, şöyle konuştu:
"Açıkçası bende bu kadar forma şansı bulacağımı beklemiyordum. Çünkü 9 aylık süre boyunca tek başıma idman yaptım ve bir şeylerden uzak kalıyorsunuz bu süre boyunca. Sahadaki mesafeleri tekrardan kavramak tekrardan bir şeylere uyum sağlamak biraz zaman alabiliyor. Ben o zaman içerisindeyim şu anda. Gün ve gün iyiye gittiğimi düşünüyorum. Umarım bundan sonra da olabildiğince sahada kalırım."
VETRIH GAZİANTEP'TE KALMAK İSTİYOR
Sezon sonu takımla sözleşmesi bitecek olan Vetrih, Gaziantep ve takımı çok sevdiğini ve burada kalmak istediğini dile getirdi.
Şu an kalan maçları iyi geçirmeye odaklandığını anlatan Vetrih, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ben aslında burada çok mutluyum. Bunu sıklıkla dile getiriyorum. Kulüp benim hayatımın bir parçası haline geldi. Sezon sonunda oturulur, konuşulur. Eğer bana hala ihtiyacı varsa, kulübün benimle devam etmek isterlerse tabii ki ben burada devam etmek isterim. Burada çok mutluyum. Ailemde çok mutlu. Ama eğer sezon sonu geldiğinde eğer benim sunabileceklerime ihtiyacı yoksa bu kulübün, her hangi bir sıkıntı yok. Gelecekteki opsiyonlarımı değerlendiririm. Ama şu anda benim için esas önemli olan kalan maçları olabildiğince iyi geçirmek ve bu kulübe hala sunabileceğim bir şeyler varken sunabilmek."
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