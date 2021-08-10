Veteriner hekimler afetlere yönelik acil eylem planı hazırlanmasını istedi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, doğal afetlerde bütün kuruluşların seferberlik anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini belirterek, olası afetlere yönelik yeni bir acil eylem planı hazırlanmasını istedi.
Eroğlu, AA muhabirine, son günlerde çıkan orman yangınlarında gönüllü, ücretsiz veteriner hekimlik hizmeti verildiğini söyledi.
Yangınların çıktığı illerdeki veteriner hekim sayısı, muayenehane poliklinik ve hayvan hastanesi altyapısı imkanlarının yeterli olmasına rağmen diğer illerden meslektaşlarının gönüllü olarak bu sürece katıldığını bildiren Eroğlu, veteriner hekimlerin 7 gün 24 saat çalıştığını vurguladı.
Eroğlu, veteriner hekimlerin başta doğal afetler olmak üzere yaşamın her noktasında ne kadar önemli bir mesleğin mensupları olduklarının yangın felaketinde bir kez daha görüldüğünü belirterek, "Bu zorlu süreçte tamamen gönüllülük esasına göre görev yapan veteriner hekimlerine, veteriner sağlık teknisyeni ve teknikerlerimize ülkemiz milletimiz ve meslek camiamız adına minnettar olduğumuzu belirtmek isteriz." dedi.
Doğal afetlerin yaşandığı zor zamanlarda bütün kuruluşların ve sivil toplum kuruluşlarının seferberlik anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Eroğlu, "Afetlerde her kurum yasal olarak üzerine düşeni yapmalıdır. Her teşekkülün görevleri ayrıdır. Birinin diğerine destek vermesi arzu edilendir. Bunun dışına çıkmak, fırsatçılığa ve istismara yönelmek, rol kapmak maksadıyla kendi dışındakileri, çalışmalarını değersizleştirmeye çalışmak, birlik beraberlik ruhuna zarar verecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Eroğlu, başta Antalya ve Muğla olmak üzere bölgeye giden veteriner hekimlerin yangınlarda etkilenen 3 bine yakın hasta, yaralı, sahipli, sahipsiz ve yaban hayvanlarını ücretsiz tedavi ettiğini aktararak, bu bölgelerde veteriner hekim veya yardımcı veteriner sağlık personeli sıkıntısının yaşanmadığını vurguladı.
Veteriner hekimlerin bu bölgelerde çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:
"Veteriner hekim meslek mensupları ülkesi ve milleti adına özverili, karşılık beklemeksizin yapmış olduğu çalışmalara karşın, haksız itham ve iftiralara varan açıklamaları yapan kuruluşları kınıyoruz. Herkes işini yapmalı. Bu zorlu sürecin tamamlanmasına müteakip, ülkemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile olası afetlerde yer alması ve iş birliği yapılması zorunlu olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve STK'ların görev yetki ve sorumluluklarının açıkça yer alacağı yeni bir acil eylem planının hazırlanması ve bu tür afetlerdeki suistimallerin önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalı."
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