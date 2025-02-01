Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Veteriner hekim tedavi ederek hayata bağladığı Gazoz'u sahiplendi

        Veteriner hekim tedavi ederek hayata bağladığı Gazoz'u sahiplendi

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Veteriner Hekim Halil Mert Çelik, kliniğine getirilen kediyi tedavi ettikten sonra sahiplendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 16:20 Güncelleme: 01.02.2025 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayata bağladığı Gazoz'u sahiplendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Veteriner Hekim Halil Mert Çelik'in, 23 Nisan Mahallesi'ndeki kliniğine bir vatandaş tarafından yaralı halde kedi getirildi.

        Sol ön bacağında alçı bulunan ve kemikleri yanlış kaynayan, açık kırık ve enfeksiyon gibi rahatsızlık belirtileri gösteren kedinin tedavisi için harekete geçen Çelik, ilk muayenenin ardından sol ön bacağını ampute ettiği kediyi kısırlaştırma işlemi yaptıktan sonra sahiplendi.

        Sağlık kontrolleri ve ilk aşılamaları yapılarak Gazoz adı verilen kediye, veterinerdeki tedavilerinin ardından klinikte bakılmaya başlandı.

        Çelik, kedinin kliniğe geldiğinde kemiklerinin yanlış kaynadığını ve bu sebeple de bacakta kangrenleşmenin başladığını söyledi.

        Kedinin tedavisi için Niğde'deki veteriner hekimlerle görüşmeler yaptığını belirten Çelik, "Kedi buraya geldiğinde kolu kullanılamaz haldeydi, kangrenleşme başlamıştı. Kedinin sağlığı için Niğde'deki hekimlerle birlikte ampütasyon kararı aldık. Yaklaşık bir haftalık kadar ampütasyon süreci oldu. Şu anda durumu iyiye gidiyor. Antibiyotik ve aynı zamanda ağrı kesici tedavisi alıyor" dedi.

        Yara bakım ve antibiyotik sürecinde kediyle duygusal bağ kurduğunu bu yüzden de kendisinin sahiplenmek istediğini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

        "Kediden enerji aldım. Normal koşulda tedavisi biten canlıları ya sahibine teslim ederiz ya da doğal yaşam koşullarına bırakırız. Bu kedi özel bir bakım istiyordu. Kedinin biz de kalmasının daha iyi olacağını düşündüm. Birkaç gün içinde dikişleri alınacak sonrasında rutin aşılamalara geçeceğiz. Kedimiz artık kliniğimizin bir üyesi olarak burada hayatına devam edecek."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Halil Mert Çelik
        #gazoz
        #KEDİ
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin tecellisine engel olamayacaklar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin tecellisine engel olamayacaklar
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        Galatasaray'dan İtalya’da yoğun temaslar!
        Galatasaray'dan İtalya’da yoğun temaslar!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı
        Habertürk Anasayfa