Vestel’den Kanser tedavisi gören çocuklara destek

17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kanser Çocuğumdan Uzak Dur Derneği aracılığıyla miniklere el uzatan Vestel, çocukların tedavi süreçlerinde oluşan ve destek gerektiren masraflarını üstleniyor.
Vestel'den yapılan açıklamaya göre, neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi özellikle 60 yaş üstü bireyler ve kronik hastalığı bulunan kişiler için tehdit oluşturuyor. Yüksek risk grubunda bulunan bir diğer grup ise kanser hastası çocuklar. Tedavi gördükleri hastaneler tarafından ekstra önlemlerle korunmaları ve tedavilerini aksamaması amacıyla özel destek gerektiren durumlar ile karşılaşan çocukların tedavisine ailelerin talebiyle özel hastanelerde devam edilmesi gerekebiliyor. Ancak bazı aileler ve çocuklar tedavi masraflarını karşılamada zorlandığı için desteğe ihtiyaç duyuyorlar.
Açıklamaya göre, kovid-19 tehdidi nedeniyle yaşamsal sorunları daha çok artan ve tedavileri Kanser Çocuğumdan Uzak Dur Derneği tarafından takip edilen çocuklara destek Vestel’den geldi. Çocukların özel destek gerektiren masraflarının tamamını üstlenen Vestel ayrıca 16-19 Nisan tarihlerinde düzenleyeceği Çarşı Pazar Kampanyası kapsamında elde edeceği cironun yüzde 5’ini de Kanser Çocuğumdan Uzak Dur Derneği ’ne bağışlayacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kanser Çocuğumdan Uzak Dur Derneği Kurucu Başkanı Burcu Özkan, tedavileri devam edecek çocuklara destek olan Vestel’e teşekkür etti. Özkan, "Kovid-19 pandemisi kanser hastası çocuklar açısından büyük risk oluşturduğu gibi, titizlikle takip edilmesi gereken tedavi süreçlerini de sekteye uğrattı. Özel hastanelerin tedavi masraflarını karşılayamayacak aileler desteğe ihtiyaç duyuyor. Kaldıkları servislerde virüs nedeni ile zor günler geçiren kanser tedavisi gören çocuklarımız için duyarlılık göstererek örnek teşkil eden büyük Vestel Ailesi’ne teşekkürlerimizi iletiyoruz." açıklamasında bulundu.
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