THY Euroleague'in 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid'i 65-63 mağlup ederken karşılaşmanın yıldızlarından Jan Vesely açıklamalarda bulundu. Çek oyuncu, "Çok sert bir maç olacağını biliyorduk. Maçın sonuna kadar işin içinde olmaya gayret gösterdik. Bazı hatalar da yaptık ama sonunda kazandık. Bu maçları bu şekilde kazanmak çok güzel. Yıl biterken biz yerimizi koruduk. Bu dolu tribünler önünde oynamak harikaydı. Umarım daha çok galibiyet alırız" ifadelerini kullandı.