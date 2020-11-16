Vertigo’ya Pratik Yaklaşım Toplantısı’nın 12’ncisi çevrim içi gerçekleştirildi

AA

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, bilimsel çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Grup, bu yıl da denge ve denge hastalıkları alanındaki çalışmalarına devam etti.

Vertigo’ya Pratik Yaklaşım toplantısına vestibüler tıp konusunda araştırmaları ve klinik çalışmaları ile öne çıkan 16 yabancı bilim insanının yanı sıra, ülkemizden alanında uzman bilim adamları ve ayrıca toplantının sanal gerçekleştirilecek olması nedeniyle dünyanın birçok ülkesinden konuşmacı da katılım sağladı.

Çevrim içi toplantıyı tüm dünyadan 1.200’ü aşkın kişi takip ederken, toplantıda, konferans ve panellerin dışında vertigo tanısı pratiğinde kullanılan uygulamaların olduğu kurslar düzenlendi.

Dünyada alanında uzman pek çok bilim insanını bir araya getiren toplantı, Rusça konuşan ülkelere, Körfez ülkelerine ve Orta Doğu ülkelerine naklen yayınlandı. İngilizce’den Türkçe’ye ve Rusça’ya simültane tercüme yapıldı.

Açıklamada etkinliğin açılışında yaptığı konuşmasına yer verilen Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin, pandemi sebebiyle, bu defa sanal ortamda bir araya geldiklerini belirterek, "Konusunda uzman, tıbbi gelişmeleri yakinen takip eden, ülkemizde ve dünyanın muhtelif coğrafyalarında önemli role sahip, dünyaca ünlü, 16'sı yurt dışından olmak üzere, 35 çok değerli bilim insanı konuşmacı ve 67 ülkeden 1.200’ü aşkın katılımcı ile birlikteyiz." ifadesini kullandı.

Sevgin, şunları kaydetti:

"Bayındır Sağlık Grubu olarak tıbbi etiğe, kaliteye ve bilime çok önem veriyoruz. ‘Vertigo'ya Pratik Yaklaşım’ markası Bayındır Sağlık Grubu adına tescilli bir markadır. Bu konuda sorumluluk bilinciyle, özveriyle çalışmalar yapılmaktadır. Bu süreçte cansiperane çalışan, emeklerini esirgemeyen, cephede, en ön saflarda ve her alanda hizmet veren hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarımız teşekkürün en samimi ve en büyüğünü hak ediyor. Bu zorlu pandemi sürecini hep birlikte aşacağız."

Bu konuda çalışan bilim insanlarını bir araya getiren toplantı başkanının Bayındır Hastaneleri KBB Baş ve Boyun Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin olduğunu ifade eden Sevgin, “Huzurlarınızda kendilerine şahsım ve kurumum adına teşekkürü bir borç bildiğimi belirtmek ister, tüm katılımcılara başarılı çalışmalar dilerim.” ifadesini kullandı.

- “Örnek uygulamalarla fayda sağlıyoruz”

Prof. Dr. Nuri Özgirgin ise Bayındır Sağlık Grubu olarak, 12 yıldır dünyanın her yerinden bilim insanlarını bir araya getirerek vertigo eğitimleri düzenlediklerini belirterek, “Hastalara tanı konmasının zor olduğu vertigo hastalığında, gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle hasta üzerinde örnek uygulamalar gerçekleştirerek ayırt edici tanı konabilmesine fayda sağlıyoruz.” ifadesini kullandı.

Vertigoya Pratik Yaklaşım toplantıları sayesinde uzman eğitimine katkı sağladıklarını kaydeden Özgirgin, “Dünyanın dört bir yanından toplantıya katılan tecrübeli ve hastalık hakkında bilgili hekim sayısını, verdiğimiz vertigo eğitimleri ile artırarak onların da hastalara şifa dağıtmasına yardımcı oluyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Gerçekleştirilen paylaşımın vestibüler hastalıklar konusunda bir güncelleme olduğunun inancını taşıyan Özgirgin, “Hastalık tanısının irdelenmesi ve güncel tedavi şekillerinin paylaşılması amacıyla rutin olarak belli aralıklarla Vertigo’ya Pratik Yaklaşım Toplantıları düzenliyoruz. Bu toplantılara, dünya çapında konusunda uzman deneyimli bilim insanları katılım gösteriyor. Baş dönmesi genellikle kompleks hastalık süreçleriyle ortaya çıkıyor, bu nedenle toplantımız büyük önem taşıyor. Amacımız her katılımcının teorik ve pratik olarak bilimsel etkinlikten en fazla yararlanabilmesini sağlamak.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Nuri Özgirgin, şunları kaydetti:

“Aslında vertigo bir hastalık değil, hastalık bulgusudur. Hastaların sürekli vertigo teşhisi konuldu demeleri bu nedenle doğru değil. Baş dönmesi yapan onlarca hastalık var. Önemli olan baş dönmesine neden olan hastalığın ortaya konması. Hastalar baş dönmesi ve dengesizlik sebebiyle normal bir hayat süremiyor ve yaşamdan soyutlanıp pasif kaldıkça yaşanan şikâyetler daha da şiddetlenerek artıyor. Hastaların denge sorunları konusunda irdelenmesi ve teşhis konulması ise oldukça uzun bir süre alıyor. Günümüz hastane koşullarında teşhis, tanı ve tedavi sürecinde baş dönmesi şikâyeti olan hastalara hak ettikleri zaman ayrılamıyor. Zor bir konu olması, karmaşık yapısı doktor ve sağlık personelinin zaman yaratıp, ilgi duyup üzerinde durmamasından dolayı denge sistemiyle ilgilenen kişi sayısı hem dünyada hem de Türkiye’de çok az.”

- Bayındır Söğütözü Hastanesi Denge Merkezi önemli bir boşluğu dolduruyor

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Verilen bilgiye göre, denge ve baş dönmesi problemi yaşayan hastalar, iş görme, araba kullanma, merdiven çıkma gibi rutin faaliyetleri yerine getiremiyor ve hayattan soyutlanıyor.

Denge problemlerinin tanı ve tedavisinin uzun süreli olması ise hastaların dengeli bir yaşama kavuşmasını zorlaştırıyor. Denge problemi sebebiyle toplumdan kendini soyutlayan bireyleri, tekrar topluma kazandırmak hedefiyle kurulan Bayındır Söğütözü Hastanesi Denge Merkezi, bu alanda önemli bir boşluğu dolduruyor.

Tedavi, tüm tanı süreci tamamlandıktan sonra, bu konuda eğitim görmüş terapistler tarafından uygulanıyor. Bayındır Söğütözü Hastanesi Denge Merkezi’nde, baş dönmesi ve denge bozukluğunun tedavisinde denge problemi yaşayan astronot ve pilotların tedavi girişimlerinden elde edilen deneyimlerle de şekillenen Vestibüler Rehabilitasyon yöntemleri uygulanıyor.