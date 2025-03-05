Vero Volley Milano - Eczacıbaşı Dynavit: 3-0 (MAÇ SONUCU)
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalyan ekibi Vero Volley Milano'ya deplasmanda 3-0 mağlup oldu.
Giriş: 05.03.2025 - 00:19 Güncelleme: 05.03.2025 - 00:19
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan ekibi Numia Vero Volley Milano'ya 3-0 yenildi.
Allianz Cloud Milano'da oynanan ve 74 dakika süren müsabakanın setlerini ev sahibi ekip; 25-18, 25-23 ve 25-14 kazandı.
İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 13 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.
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