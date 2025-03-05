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        Haberler Spor Voleybol Vero Volley Milano - Eczacıbaşı Dynavit: 3-0 (MAÇ SONUCU) - Voleybol Haberleri

        Vero Volley Milano - Eczacıbaşı Dynavit: 3-0 (MAÇ SONUCU)

        Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalyan ekibi Vero Volley Milano'ya deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 00:19 Güncelleme: 05.03.2025 - 00:19
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        Eczacıbaşı turu zora soktu
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        CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan ekibi Numia Vero Volley Milano'ya 3-0 yenildi.

        Allianz Cloud Milano'da oynanan ve 74 dakika süren müsabakanın setlerini ev sahibi ekip; 25-18, 25-23 ve 25-14 kazandı.

        İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 13 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

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