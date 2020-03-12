AA

Verici takılan kurtların her mevsim izi sürülüyor



- Doğu Anadolu'da biyolojik çeşitliliği korumaya çalışan KuzeyDoğa Derneği yetkilileri, verici taktıkları kurtların doğal yaşamdaki hareketlerini anbean izliyor - Zagreb Üniversitesinden Prof. Dr. Josip Kusak: - "Neyse ki Kars'ta verici taktığımız 4 kurttan 3'ü sağ durumda ve bölgede 4 ile 5 sürü var. Bunlardan milli park bölgesinde olan sürüyü takip edemedik. Kars yöresinde yaklaşık 25 ila 30 kurt olduğunu tahmin ediyoruz"

KuzeyDoğa Derneği'nin başlattığı çalışma kapsamında Doğu Anadolu'da verici takılan kurtlar dört mevsim takip ediliyor.

Bölgede biyolojik çeşitliliği korumaya çalışan KuzeyDoğa Derneği ekibi, Kars'ta 1 metre karla kaplı ormanlık ve dağlık arazide kurtları araştırıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen çalışmaya ayrıca Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında da destek veriliyor. Çalışmayla, bölgedeki kurtların hareketleri anbean izleniyor.

Kurtların GPS ve GPRS'ten takip edildiği projede dernek üyeleri, verici takılan Kars'ta 4 olmak üzere bölge genelinde 26 kurdun göç ve güzergah yollarını gözlemliyor.

Çalışmayı takip eden Zagreb Üniversitesinden Prof. Dr. Josip Kusak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 kişilik ekiple proje kapsamında bölgenin kurt sürülerini 10 yıldır araştırdıklarını söyledi.

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Şu anda bozayıların kış uykusunda, vaşak ve kurtların ise aktif durumda olduğunu ifade eden Kusak, şöyle konuştu:

"Uydu vericisi taktığımız vaşakları henüz bulamadık çünkü hareket kabiliyetimiz kısıtlı. Sarıkamış rallisi için açılan yolları kullanıyoruz. Buna rağmen günün çoğu kar ayakkabılarıyla dizimize kadar karlara bata çıka kilometrelerce yol yürüyerek geçiyor. Yoldan sinyalleri alıyoruz, sinyal gelirse önce araçla, sonra yürüyerek yaklaşıyoruz. Uydu vericisi taktığımız 4 kurdun birini Boyalı köyü civarında maalesef ölü bulduk. Kalan üç kurt halen sağ, bunlardan bir tanesi ait olduğu 7 kurtluk sürüden ayrılmış ve Aras Nehri havzasında tek başına dolaşıyor. Diğeri de bu sürüde ve o da ayrılıp ayrılmama arasında gidip geliyor."

Kusak, verici takılan kurtları görebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, bazı dişilerin üremeye hazır olduğunu gözlemlediklerini dile getirdi.

Kurtların sürü sayısını ve üreme durumunu yakından takip ettiklerini vurgulayan Kusak, "Neyse ki Kars'ta verici taktığımız 4 kurttan 3'ü sağ durumda, bölgede 4 ile 5 sürü var. Bunlardan milli park bölgesinde olan sürüyü takip edemedik. Kars yöresinde yaklaşık 25 ila 30 kurt olduğunu tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Utah ve Koç Üniversiteleri öğretim üyesi, KuzeyDoğa Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu da bu kış ayında kurt sayılarında azalma gözlemlediklerini belirterek, kurtların yaz aylarında yavrulayarak tekrar eski sayılarına döneceklerini ümit ettiklerini dile getirdi.