Verici takılan kıyı kuşunun göç sırasında çölleri geçtiği tespit edildi

AA

Aras Nehri kıyısında üreyen ve Türkiye'de de kuş türleri arasında çok ender görülen kocagöze, Tarım ve Orman Bakanlığı, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Utah, Koç, Iğdır ile Kafkas üniversiteleri iş birliğince hazırlanan proje kapsamında KuzeyDoğa Derneği tarafından verici takıldı.

Ekipler, kocagözün, sulak alanları tercih eden bir kıyı kuşu olmasına rağmen göçü sırasında çölleri ve 3 bin 172 metre yüksekliğindeki bir dağı aşarak 2 bin 230 kilometre uçtuğunu tespit etti.

- "3 bin 172 metre yüksekliğindeki bir dağı aştı"

Utah ve Koç Üniversiteleri öğretim üyesi, KuzeyDoğa Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak bir ilki daha gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aras Nehri Kuş Cenneti'nde 113 bine yakın kuşa halka takıp, 298 kuş türü belirlediklerini ifade eden Şekercioğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'de fazla görülmeyen daha çok gececi bir kıyı kuşu türü olan kocagözü, halkalayıp ilk kez verici taktık. Biz bu kuşun ne kadar göç edeceğini çok merak ediyorduk ve yaklaşık 2 bin 230 kilometre uçtu. Sulak alanları tercih eden bir kıyı kuşu olmasına rağmen göçü esnasında çölleri ve 3 bin 172 metre yüksekliğindeki bir dağı aştı. Ama maalesef Irak, İran, Suriye gibi bir çok kurak ülkeyi geçtikten sonra Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısında, soyu tehlikedeki bir doğanla avlanan bir avcı tarafından öldürüldü, biz buna çok üzüldük."

Şekercioğlu, bu olayın göçmen kuşların karşılaştıkları zorlukları çok iyi gösterdiğine işaret ederek, "Sulak alanları tercih eden bir kuş olmasına rağmen o kadar çölü geçti, Afrika'ya doğru binlerce kilometre yol katetti. Biz buna sevinirken, tutsak ettiği doğanıyla avlanan bir avcı tarafından maalesef bu kuş yakalandı. Kocagöz yakalandığında canlıymış, elimize kuşun canlı videosu geçti. Ancak avcı doğan kuşa zara verdi ve öldü." diye konuştu.

- "Türkiye'de ilk kez bir kocagöz kuşunun göçü takip edildi"

Şekercioğlu, son durumu öğrenmek için Suudi Arabistan'daki meslektaşlarıyla irtibata geçtiklerini belirterek, daha sonra bölgenin çok yakınında bir Türk şirketin varlık gösterdiğini öğrendiklerini dile getirdi.

Şirkette çalışan bir Türk mühendisin gidip vericiyi teslim aldığını aktaran Şekercioğlu, "Türkiye'ye geldiğinde vericiyi KuzeyDoğa Derneği'ne teslim etti. Ufacık bir kuşu Iğdır Aras Nehri Kuş Cenneti'nin Yukarı Çıyrıklı köyünden Suudi Arabistan'da Kızıldeniz kıyısındaki bir kulübeye kadar takip ettik. Teknoloji ve bilim insanlarının iş birliğiyle akıbetini öğrenerek vericimizi geri aldık. Maalesef bu üzücü bir hikaye ama öte yandan Türkiye'de ilk kez bir kocagöz kuşunun göçü takip edildi. 2 bin 230 kilometre yol katetmiş ve en azından oraya kadar gittiğini biliyoruz. Bu kuşların göçü esnasında karşılaştığı tehditlerden biri olan doğanlarla avcılığın ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk." ifadesini kullandı.