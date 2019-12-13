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Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon SGK İl Müdürlüğü'nde veri hazırlama kontrol i̇şletmeni olarak görev yapan Ş.Y., M.T., E.B., A.Y. ve H.T. adlı 5 personelin, kendilerine ait kullanıcı adlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile kayıt bilgilerini sorguladığı tespit edildi.

5 SGK MEMURUNA HAPİS CEZASI

Müfettişler tarafından yapılan tespitin ardından 5 memur hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Kınama cezası verilen 5 memur hakkında kişisel verileri hukuku aykırı olarak ele geçirdiği gerekçesiyle dava açıldı. Mahkeme, 3'ü kadın 5 veri memurunu önce 3 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Hakim, sanıkların mahkemede iyi halinden ötürü cezalarını 2.5 yıla indirdi.

CUMHURBAŞKANI YA DA AVUKATLARINA TEBLİĞ EDİLECEK

Dosyanın gönderildiği Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, sanıklar hakkında verilen kararın dosya üzerinde ve UYAP sisteminde "Suçtan Zarar Gören" sıfatıyla suçun mağduru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ya da avukatlarına ihbar edilmediğini tespit etti. 3. Ceza Dairesi, mahkemenin verdiği kararın ve ceza alan sanıkların istinaf mahkemesine sunduğu dilekçelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ya da avukatlarına tebliğ edilmesine hükmetti.

FETÖ/PDY BAĞLANTISI ARAŞTIRILACAK

Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak, yargılaması yapılan sanıklar hakkında TCK kapsamına giren herhangi bir suç veya FETÖ/PDY yöneticiliği ya da üyeliğiyle ilgili herhangi bir soruşturma ya da kovuşturma olup olmadığının sorulmasına karar verdi. Trabzon 5. Asliye Ceza Mahkemesi, hem tebligatı yapacak hem de emniyete sanıkların FETÖ/PDY bağlantısı olup olmadığını soracak.