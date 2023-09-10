VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELERDİR?

Öğrenciler için geçerli olan vergisiz telefon satışı ile ilgili detaylar netleşti. Vergisiz cep telefonlarını sadece üniversite öğrenciler alabilecek. ÖTV ve KDV’siz cep telefonu imkanından tüm üniversite öğrenciler ile birlikte yüksek okul ve açık öğretimde de okuyanlar dahil olmak üzere toplamda 7 milyon kişi dahil olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesinde yükseköğrenimdeki öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlanacağını açıklamıştı. Konuyla ilgili bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Bakan Mehmet Şimşek ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için konu hakkında açıklamalarda bulundu.