Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Bakan Mehmet Şimşek ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için konu hakkında açıklamalarda bulundu. Vergisiz telefon fiyatları ve hangi modellerin geçerli olduğu günün en çok araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Peki, öğrencilere KDV'siz ve vergisiz telefon ve bilgisayarı kimler alabilir? İşte 2023 vergisiz telefon model, marka ve şartları...