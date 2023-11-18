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        Haberler Gündem VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI 2023 | Üniversite öğrencilerine vergisiz, KDV'siz, cep telefonu başvurusu nasıl yapılıyor, kimler alabilecek?

        Vergisiz cep telefonu başvuruları başladı! Vergisiz cep telefonu başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları neler?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan ve son Resmi Gazete'de yayınlanan vergisiz cep telefonu ile ilgili detaylar belli oldu. Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencinin hakkında araştırma yaptığı vergisiz telefon, bilgisayar satışı, 10 GB ücretsiz internete dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 17:45 Güncelleme: 18.11.2023 - 17:45
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        • 1

          İlk olarak AK Parti seçim beyannamesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan öğrenciye vergisiz telefon, bilgisayar ve 10 GB ücretsiz internet ile ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı ve Resmi Gazete'de konuya ilişkin önemli detaylar yayınlandı. İşte, binlerce öğrencinin heyecanla araştırdığı konuya dair detaylar...

        • 2

          VERGİSİZ TELEFON DESTEĞİ RESMİ GAZETE'DE

          Resmi Gazete´de yayımlanan tebliğe göre, satın alım tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilecek. Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak. Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak.

        • 3

          VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?

          Resmi Gazete'de yayımlanan 'Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar' ile vergisiz telefon düzenlemesi 1 Kasım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

          BAŞVURULAR BAŞLADI!

          Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak resmi Twitter (X) hesabında "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı.

          Tablet, Cep Telefonu, Bilgisayar Desteği 12 ay boyunca aylık 10 GB İnternet Başvuru ve detaylar http://gsbbiz.gsb.gov.tr ve GSBBiz mobil uygulamasında" açıklamasında bulundu.

        • 4

          VERGİSİZ TELEFON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığının bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Kimlik doğrulaması ile yapılacak başvuruda, kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının, kendi adına kayıtlı telefon numarasının, IBAN numarasının, mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarasının ve Bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgelerin sisteme girilmesi zorunlu olacak.

          Başvurular değerlendirildikten sonra şartları sağlamaması halinde reddedilecek ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak. Başvurunun kabulü halinde ise mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44,44´ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16,66´sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak. Öğrenciler farklı tip cihazlar için destekten yararlanabilecek ama destek tutarı 5 bin 500 Türk Lirasını geçmeyecek.

          VERGİSİZ TELEFON BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 5

          10 GB İNTERNET DESTEĞİ BAŞVURU VE ŞARTLARI

          İnternet desteği almak isteyen öğrenciler de başvurularını bakanlık bilişim sisteminden yapacak. İnternet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerde de açık öğretim programları hariç yükseköğretim programlarına kayıt, 26 yaşından gün almama ve destekten yararlanılacak telefon hattının öğrenciye ait olması şartları aranacak. İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular bugünden itibaren iki ay içinde yapılacak.

        • 6

          VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELER?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında; satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olan, açıköğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanacak.

          Kararla nihai satış fiyatı 9 bin 500 Türk Lirası'nı aşmayan mobil telefon cihazları ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında kullanılabilecek. Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz, aylık en fazla 10 GB olacak şekilde yıllık 120 GB olacak.

          DESTEK TUTARI EN FAZLA 5 BİN 500 TL OLACAK

          Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 TL olacak. Bu kapsamda edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az 2 tam yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılabilecek.

        • 7

          9.500 TL ALTI TELEFON MODELLERİ VE FİYATLARI

          SAMSUNG

          Galaxy A31: 9.499 TL

          Galaxy A32: 9.399 TL

          Galaxy M33 5G: 9.000 TL

          Galaxy M20 32 GB: 8.999 TL

          Galaxy M22: 8.684 TL

          Galaxy A22: 8.588 TL

          Galaxy M14 5G: 8.526 TL

          Galaxy A21s: 8.499 TL

          Galaxy A24: 8.299 TL

          Galaxy A30: 7.900 TL

          Galaxy M23 5G: 7.719 TL

          Galaxy A12: 7.719 TL

          CASPER

          Via X30 Plus: 9.399 TL

          Via X30

          GENERAL MOBİLE

          Gm 24 Pro: 9.459 TL

          Gm 21 Pro: 9.000 TL

          Gm 22 Pro: 7.899 TL

          Gm 23: 5.540 TL

          HUAWEİ

          Nova 9 SE: 9.399 TL

          Nova Y90: 9.150 TL

          Nova 8i 128 GB: 8.700 TL

          P30 Lite 64 GB: 7.999 TL

          Huawei P40 Lite: 7.899 TL

          XİAOMİ

          Redmi Note 12S: 9.452 TL

          Redmi Note 11S: 8.999 TL

          Redmi Note 12: 8.587 TL,

          Redmi Note 10S: 8.499 TL

          Redmi Note 11: 8.390 TL

          Redmi Note 10 5G: 7.999 TL

          Redmi 10 2022: 5.999 TL

          Redmi 9C: 4.799 TL

        • 8

          REALME

          Realme 10 128 GB: 9.499 TL

          Realme XT 128 GB: 8.999 TL

          Realme 9 Pro 128 GB: 8.999 TL

          Realme 6 Pro: 8.999 TL

          Realme C55 128 GB: 7.999 TL

          VİVO

          Vivo Y35: 9.248 TL

          Vivo Y36: 9.049 TL

          Vivo Y22: 7.260 TL

          Vivo Y16: 4.899 TL

          HONOR

          X9a 5G: 9.199 TL

          OPPO

          Oppo A91: 8.999 TL

          Oppo A54: 6.399 TL

          POCO

          M3 Pro 5G: 8.999 TL

          M3 128 GB: 8.455 TL

          INFİNİX

          Infinix Note 30: 8.079 TL

          Infinix Note 12: 7.149 TL

          ONEPLUS

          Oneplus Nord N10 5G 128 GB: 8.999 TL

          *Telefon fiyatları satış kanallarına göre değişiklik gösterebilmektedir, net fiyat bilgisi için cep telefonu markalarının resmi internet sitelerini ziyaret ediniz.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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