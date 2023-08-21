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        Haberler Gündem VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI 2023 | Öğrenciye vergisiz bilgisayar ve iPhone telefon başvurusu ne zaman başlayacak, yaş sınırı kaç ve hangi markaları kapsıyor?

        Üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon başvuruları ne zaman ve hangi markalarda geçerli?

        Üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon başvuru şartları, Kabine Toplantısı öncesinde yeniden gündeme geldi. AK Parti Seçim Beyannamesinde yer alan düzenlemeye göre üniversite öğrencileri bir kereye mahsus olmak üzere bilgisayar ve telefon alımlarında KDV ve ÖTV'den muaf tutulacak. İşte 2023 vergisiz telefon başvuru tarihleri ve şartları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 20:31
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        • 1

          Vergisiz telefon şartları ve başvuru tarihleri, üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 2023 üniversite öğrencilerine vergisiz telefon başvuru şartları ve tarihleri, geçerli olan marka ve model telefonlar hakkında merak edilenler...

        • 2

          VERGİSİZ TELEFON İÇİN AÇIKLAMA GELDİ!

          Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda bilgilendirme yapacağını aktardı.

        • 3

          CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ MUAFİYETİ!

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

        • 4

          AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

          Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.

        • 5

          ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız.” ifadelerini kullandı.

        • 6

          Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek. Ancak konuya ilişkin henüz tarih açıklaması gelmedi. Tarih belli olur olmaz haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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