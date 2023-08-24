HER TELEFONA, BİLGİSAYARA VERGİSİZ ULAŞILABİLECEK Mİ?

Gençlerin vergisiz olarak ulaşabileceği cep telefonu ve bilgisayarlara da sınırlandırmalar getirilmesi gündemde. Bu aşamada konuşulan en büyük şart Türkiye’de üretim veya montaj zorunluluğu. Hal böyle olunca Apple gibi ithal markaların bu kapsamın dışında kalacağını söylemek mümkün.

Aslında Türkiye’de üretim yapan teknoloji firmaları arasında Xiaomi, Oppo, vivo, Samsung, Casper, Reeder, Omix, General Mobile gibi telefon markalarının yanı sıra Casper, Excalibur, Monster, GameGaraj gibi markalar yer alıyor.

Ancak bu markaların birçok modelinin ithal olması yalnızca belirli ürünlerinin Türkiye’deki fabrikalarda üretiliyor olması kapsama girecek ürünlerin kısıtlı kalmasına sebep olabiliyor.