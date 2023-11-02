Vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler? Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı?
Vergisiz telefon şartları gündemdeki yerini aldı. Üniversite öğrencilerine bir kereye mahsus ÖTV'siz ve KDV'siz cep telefonu satışı tarihi araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde "Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz Ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 9.500 TL'ye kadar olan telefonlarda 5 bin 500 TL destek sağlanacak. Bu kapsamda gözler "Vergisiz telefon nasıl alınır?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 marka marka vergisiz telefon fiyatları ve modelleri...
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Öğrencilere ÖTV ve KDV'siz vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satış tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan vergisiz telefon fırsatı geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, vergisiz telefon nasıl alınır ve şartları neler? İşte, 2023 vergisiz telefon modelleri ve fiyatları listesi...
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VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?
Resmi Gazete'de yayımlanan 'Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar' ile vergisiz telefon düzenlemesi 1 Kasım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.
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VERGİSİZ TELEFON NASIL ALINIR?
Kararda yer alan şartların ihlalinin veya desteklerden usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan destek tutarı, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 51'inci maddesinde belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan geri alınacak.
Karar kapsamında verilen destekler, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten karşılanacak.
Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek.
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VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELER?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında; satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olan, açıköğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanacak.
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Kararla nihai satış fiyatı 9 bin 500 Türk Lirası'nı aşmayan mobil telefon cihazları ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında kullanılabilecek. Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz, aylık en fazla 10 GB olacak şekilde yıllık 120 GB olacak.
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DESTEK TUTARI EN FAZLA 5 BİN 500 TL OLACAK
Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 TL olacak. Bu kapsamda edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az 2 tam yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılabilecek.
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VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELER?
Cihazların 2 yıl içinde satılması veya başka bir kullanıcı tarafından kullanıldığının tespit edilmesi halinde; destek ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan geri alınacak.
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9.500 TL ALTI TELEFON MODELLERİ VE FİYATLARI
SAMSUNG
Galaxy A31: 9.499 TL
Galaxy A32: 9.399 TL
Galaxy M33 5G: 9.000 TL
Galaxy M20 32 GB: 8.999 TL
Galaxy M22: 8.684 TL
Galaxy A22: 8.588 TL
Galaxy M14 5G: 8.526 TL
Galaxy A21s: 8.499 TL
Galaxy A24: 8.299 TL
Galaxy A30: 7.900 TL
Galaxy M23 5G: 7.719 TL
Galaxy A12: 7.719 TL
CASPER
Via X30 Plus: 9.399 TL
Via X30
GENERAL MOBİLE
Gm 24 Pro: 9.459 TL
Gm 21 Pro: 9.000 TL
Gm 22 Pro: 7.899 TL
Gm 23: 5.540 TL
HUAWEİ
Nova 9 SE: 9.399 TL
Nova Y90: 9.150 TL
Nova 8i 128 GB: 8.700 TL
P30 Lite 64 GB: 7.999 TL
Huawei P40 Lite: 7.899 TL
XİAOMİ
Redmi Note 12S: 9.452 TL
Redmi Note 11S: 8.999 TL
Redmi Note 12: 8.587 TL,
Redmi Note 10S: 8.499 TL
Redmi Note 11: 8.390 TL
Redmi Note 10 5G: 7.999 TL
Redmi 10 2022: 5.999 TL
Redmi 9C: 4.799 TL
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REALME
Realme 10 128 GB: 9.499 TL
Realme XT 128 GB: 8.999 TL
Realme 9 Pro 128 GB: 8.999 TL
Realme 6 Pro: 8.999 TL
Realme C55 128 GB: 7.999 TL
VİVO
Vivo Y35: 9.248 TL
Vivo Y36: 9.049 TL
Vivo Y22: 7.260 TL
Vivo Y16: 4.899 TL
HONOR
X9a 5G: 9.199 TL
OPPO
Oppo A91: 8.999 TL
Oppo A54: 6.399 TL
POCO
M3 Pro 5G: 8.999 TL
M3 128 GB: 8.455 TL
INFİNİX
Infinix Note 30: 8.079 TL
Infinix Note 12: 7.149 TL
ONEPLUS
Oneplus Nord N10 5G 128 GB: 8.999 TL
*Telefon fiyatları satış kanallarına göre değişiklik gösterebilmektedir, net fiyat bilgisi için cep telefonu markalarının resmi internet sitelerini ziyaret ediniz.
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