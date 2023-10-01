Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Vergisiz telefon modelleri ve fiyatları: Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler?

        Vergisiz telefon modelleri ve fiyatları: Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler?

        Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar şartları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Son Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Erdoğan, üniversite öğrencisi gençlere bir defaya mahsus vergisiz telefon uygulamasını hayata geçireceklerini belirtti. Bu kapsamda "Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır ve başvurusu ne zaman başlayacak?" soruları gündeme geldi. İşte, ÖTV'siz, KDV'siz vergisiz telefon modelleri ve fiyat bilgisi hakkında güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 19:32 Güncelleme: 01.10.2023 - 19:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          AK Parti seçim seçim beyannamesinde bulunan öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar uygulamasının başlatıması için artık düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son Kabinesi Toplantısı’nın ardından "Üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz" açıklamasında bulundu. Peki, öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler? İşte, vergisiz telefon modelleri ve fiyatları...

        • 2

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEKNOLOJİK CİHAZ DESTEĞİ AÇIKLAMASI

          Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız.

        • 3

          10 GB İNTERNET HAKKI

          Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.

        • 4

          GENÇ KART NEDİR?

          18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde imkanları daha da genişleteceğiz.

        • 5

          VERGİ İNDİRİMİ HANGİ TELEFONLARDA UYGULANACAK?

          Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak. Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.

        • 6

          AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

          Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.

        • 7
          TELEFONLARDAKİ VERGİ DİLİMLERİ TRT BANDROLÜ ÖTV KDV
          ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan %15 %25 %20
          ÖTV’siz fiyatı 3000 TL’yi aşmayan %15 %40 %20
          ÖTV’siz fiyatı 3000 TL’nin üzerinde %15 %50 %20
        • 8

          VERGİSİZ TELEFONUN GEÇERLİ OLDUĞU MARKALAR VE MODELLER

          İşte Türkiye’de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları:

          İşte 9 bin 500 TL'lik fiyat etiketinin altında kalan marka ve modellerden bazıları:

          Samsung: Galaxy M13, A04e, A04S, A32, A14

          VIVO: Y35, Y22s, Y16, Y36

          Reeder: S19 Max, P13

          Xiaomi: Pad 5, Redmi Note 12, Redmi 12, 10, 12C, Poco M5S

          Realme: 9 Serisi, 8 Serisi, 7 Serisi

          Casper: VIA F30, VIA M30 Plus

          Tecno Pova: Neo 2, Techno Pova 4

          Infinix: Hot 20i, Hot 30, Note 12,

          OPPO: A16, A55, A72, A91

          TCL: 20 SE, 20 E,

          OMIX: X5

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        7. harika Fener!
        7. harika Fener!
        Yeni yasama yılı başladı
        Yeni yasama yılı başladı
        14 sezon sonra bir ilk!
        14 sezon sonra bir ilk!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Bu acıya yürek dayanmaz! Bebeği traktörün altına kaldı
        Bu acıya yürek dayanmaz! Bebeği traktörün altına kaldı
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Derbide zafer Kasımpaşa'nın!
        Derbide zafer Kasımpaşa'nın!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        En samimi en net cevapları arayacak
        En samimi en net cevapları arayacak
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        Habertürk Anasayfa