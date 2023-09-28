Ak Parti seçim beyannamesinde yer alan vergisiz telefon ve bilgisiyar satışına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin olarak, "Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Peki, "Vergisiz telefon marka ve modelleri neler, vergisiz telefon fiyatı ne kadar?" İşte vergisiz telefon marka ve modelleri...