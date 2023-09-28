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        Haberler Gündem Vergisiz telefon modelleri: 9.500 TL altı cep telefonları ve fiyatları

        9500 TL telefon modelleri: Vergisiz 9.500 TL altı cep telefonları ve fiyatları

        Vergisiz telefon modelleri gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan son Kabine Toplantısı'nın ardından üniversite öğrencilerinin bir defaya mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar almasına olanak sağlayacak uygulamayı açıkladı. Erdoğan, 9 bin 500 TL altındaki cep telefonlarında 5 bin 500 lira destek verileceğini belirtti. Bu kapsamda gözler "9500 TL altı akıllı telefon modelleri hangileri?" sorusuna çevrildi. İşte, vergisiz 9500 TL telefon modelleri ve fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 13:28 Güncelleme: 28.09.2023 - 13:28
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        • 1

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 Eylül'deki Kabinesi Toplantısı’nın ardından "Üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz" açıklamasında bulundu. Uygulamaya göre; üniversite öğrencileri bir defaya mahsus vergisiz telefondan faydalanabilecek. İşte, marka marka 9.500 TL altı cep telefonu modelleri ve fiyatları...

        • 2

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEKNOLOJİK CİHAZ DESTEĞİ AÇIKLAMASI

          Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız.

        • 3

          9.500 TL ALTI TELEFON MODELLERİ VE FİYATLARI

          SAMSUNG

          Galaxy A31: 9.499 TL

          Galaxy A32: 9.399 TL

          Galaxy M33 5G: 9.000 TL

          Galaxy M20 32 GB: 8.999 TL

          Galaxy M22: 8.684 TL

          Galaxy A22: 8.588 TL

          Galaxy M14 5G: 8.526 TL

          Galaxy A21s: 8.499 TL

          Galaxy A24: 8.299 TL

          Galaxy A30: 7.900 TL

          Galaxy M23 5G: 7.719 TL

          Galaxy A12: 7.719 TL

        • 4

          HUAWEİ

          Nova 9 SE: 9.399 TL

          Nova Y90: 9.150 TL

          Nova 8i 128 GB: 8.700 TL

          P30 Lite 64 GB: 7.999 TL

          Huawei P40 Lite: 7.899 TL

        • 5

          XİAOMİ

          Redmi Note 12S: 9.452 TL

          Redmi Note 11S: 8.999 TL

          Redmi Note 12: 8.587 TL,

          Redmi Note 10S: 8.499 TL

          Redmi Note 11: 8.390 TL

          Redmi Note 10 5G: 7.999 TL

          Redmi 10 2022: 5.999 TL

          Redmi 9C: 4.799 TL

        • 6

          CASPER

          Via X30 Plus: 9.399 TL

          Via X30

        • 7

          GENERAL MOBİLE

          Gm 24 Pro: 9.459 TL

          Gm 21 Pro: 9.000 TL

          Gm 22 Pro: 7.899 TL

          Gm 23: 5.540 TL

        • 8

          REALME

          Realme 10 128 GB: 9.499 TL

          Realme XT 128 GB: 8.999 TL

          Realme 9 Pro 128 GB: 8.999 TL

          Realme 6 Pro: 8.999 TL

          Realme C55 128 GB: 7.999 TL

        • 9

          VİVO

          Vivo Y35: 9.248 TL

          Vivo Y36: 9.049 TL

          Vivo Y22: 7.260 TL

          Vivo Y16: 4.899 TL

          HONOR

          X9a 5G: 9.199 TL

        • 10

          OPPO

          Oppo A91: 8.999 TL

          Oppo A54: 6.399 TL

          POCO

          M3 Pro 5G: 8.999 TL

          M3 128 GB: 8.455 TL

          INFİNİX

          Infinix Note 30: 8.079 TL

          Infinix Note 12: 7.149 TL

          ONEPLUS

          Oneplus Nord N10 5G 128 GB: 8.999 TL

          *Telefon fiyatları satış kanallarına göre değişiklik gösterebilmektedir, net fiyat bilgisi için cep telefonu markalarının resmi internet sitelerini ziyaret ediniz.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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