Kabine Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz." ifadeleri ile gençlere müjdeyi açıklamıştı. Şartların da netlik kazanmasıyla 9.500 TL altı vergisiz telefon marka ve modelleri merak konusu oldu. İşte "vergisiz telefon markaları ve modelleri hangileri?" sorusunun yanıtı...