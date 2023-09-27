Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Vergisiz telefon ve bilgisayar satışı kimleri kapsıyor?
26 Eylül Salı gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda gündeme dair birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisiyar satışına ilişkin detayları açıkladı. Yapılan bu açıklama, "Vergisiz telefon ve bilgisayar satışı kimleri kapsıyor, şartları neler?" Sorularını gündeme getirdi. 4 bakanlığın üzerinden çalıştığı vergisiz telefon indiriminin şartları ve kapsamını haberimizde derledik. İşte öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışının kapsamı ve detayları...
- 1
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışına ilişkin detayları gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz." ifadeleri kullandı. Peki, "Vergisiz telefon ve bilgisayar satışı kimleri kapsıyor, şartları neler?" İşte detaylar...
- 2
VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR SATIŞI KİMLERİ KAPSIYOR?
Örgün eğitimdeki üniversite öğrencilerine, piyasa satış fiyatı 9.500 TL'yi geçmeyen telefonlar için teknolojik cihaz desteği adı altında indirim uygulanacak
- 3
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEKNOLOJİK CİHAZ DESTEĞİ AÇIKLAMASI
Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız.
-
- 4
10 GB İNTERNET HAKKI
Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.
- 5
VERGİ İNDİRİMİ HANGİ TELEFONLARDA UYGULANACAK?
Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak. Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.
- 6
AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?
Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.
-
- 7
VERGİSİZ TELEFONUN GEÇERLİ OLDUĞU MARKALAR VE MODELLER
İşte Türkiye’de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları:
Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,
OPPO: A15, Reno 5 Lite,
Vivo: Y15s, Y36, Y22s, Y16
Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,
TCL: 20 SE, 20 E, L7,
Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,
Tecno Mobile: Camon 16,
General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro
Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus
Reeder: S19 Max Pro S
OMIX: X5