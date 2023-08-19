Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için konu hakkında açıklamalarda bulundu. Vergisiz iPhone fiyatları günün en çok araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Peki, "Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max fiyatı ne kadar, vergisiz iPhone nasıl alınır?" İşte 2023 güncel vergisiz iPhone fiyatı...