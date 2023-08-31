VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAR?

Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Süreç için çalışmalar başladı ancak ÖTV siz telefon ne zaman alınabilecek henüz belirli bir tarih verilmedi. Şartlar netleşmeye başladığında detaylar belli olacak. Vergisiz telefon fiyatları iPhone’ları kapsamıyor ancak geçen haftalarda tanıtılan GM Phoenix 5G gibi modeller alınabilecek.