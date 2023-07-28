Vergisiz iPhone fiyatları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacak" ifadelerini kullanmıştı. Peki, "Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak, vergisiz iPhone 11, 12,13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar olacak?" İşte vergisiz iPhone 11, 12,13, 14 Pro, Pro Max fiyatı...