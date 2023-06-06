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Vergisiz iPhone fiyatları: Gençlere ÖTV'siz iPhone fiyatı ne kadar? Öğrencilere vergisiz telefon şartları

Öğrencilere vergisiz telefon şartları: Gençlere ÖTV'siz iPhone fiyatı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim vaatleri kapsamında gençlere bir defaya özgü cep telefonu ve bilgisayar alımlarında vergi muafiyeti sağlanacağını seçim öncesinde açıklamıştı. Yaşanan gelişmenin ardından vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 2023 ÖTV'siz, vergisiz iPhone fiyatları...

Giriş: 06.06.2023 - 20:07 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Vergisiz iPhone fiyatları günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel seçimler öncesinde, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadesini kullanmıştı. Yapılan açıklamanın ardından, "iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar olacak?" sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte vergisiz zamlı iPhone fiyatları...

  • İPHONE 11, 12, 13, 14 TELEFON VERGİ ÜCRETİ NE KADAR? 

    iPhone 14 Türkiye fiyatı yaklaşık 40 bin liraya yükseldi. Türkiye'ye giriş fiyatı ortalama 10 bin TL olan bir akıllı telefonun vergilerle fiyat 19 bin 650 TL gibi fiyatlara dayanabiliyor.

  • iPhone 14 modelleri dahil olmak üzere bütün akıllı telefonlardan vergisiz fiyat üzerinden yüzde 10 TRT bandrol ücreti alınıyor. Buna ek olarak yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı alınıyor. Bu oran dışında toplamın yüzde 50'si oranında ÖTV alınıyor. Bunun da üzerine yüzde 18 de KDV alınıyor.

  • iPhone 14 Pro

    iPhone 14 Pro 128 GB

    Telefonun fiyatı 48 bin 999 TL

    Vergisiz fiyatı 24 bin 472 TL

    ÖTV'siz fiyatı 34 bin 561 TL

     

  • iPhone 14 Pro Max 128 GB

    Telefonun fiyatı 52 bin 999 TL

    Vergisiz fiyatı 26 bin 470 TL

    ÖTV'siz fiyatı 37 bin 382 TL

     

  • iPhone 14 Plus 128 GB

    Telefonun fiyatı 41 bin 999 TL

    Vergisiz fiyatı 20 bin 976 TL

    ÖTV'siz fiyatı 29 bin 623 TL

     

  • iPhone 14 128 GB

    Telefonun fiyatı 37 bin 999 TL

    Vergisiz fiyatı 18 bin 978 TL

    ÖTV'siz fiyatı 26 bin 802 TL

     

  • iPhone 13 128 GB

    Telefonun fiyatı 31 bin 499 TL

    Vergisiz fiyatı 15 bin 731 TL

    ÖTV'siz fiyatı 22 bin 218 TL

     

  • iPhone 13 mini 64 GB

    Telefonun fiyatı 28 bin 499 TL

    Vergisiz fiyatı 14 bin 233 TL

    ÖTV'siz fiyatı 20 bin 102 TL

     

  • iPhone 12 128 GB

    Telefonun fiyatı 29 bin 999 TL

    Vergisiz fiyatı 14 bin 982 TL

    ÖTV'siz fiyatı 21 bin 160 TL

     

  • iPhone SE 128 GB

    Telefonun fiyatı 20 bin 499 TL

    Vergisiz fiyatı 10 bin 238 TL

    ÖTV'siz fiyatı 14 bin 459 TL

     

  • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN VERİLECEK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

     

  • Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

    Ancak konuya ilişkin henüz tarih açıklaması gelmedi. Tarih belli olur olmaz haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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