Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023: Vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek, şartları nelerdir? Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max ne kadar, kaç TL olacak?

        2023 vergisiz iPhone fiyatları: Vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek?

        Vergisiz iPhone fiyatları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan Seçim Beyannamesi kapsamında yükseköğrenimde okuyan öğrenciler için cep telefonu ve bilgisayar alımlarında vergi muafiyeti sağlanacağı açıklanmıştı. Yapılan bu açıklama, "Vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek, şartları nelerdir?" Sorularını gündeme getirdi. İşte vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max güncel fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 00:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini açıkladı. Telefon almayı düşünen öğrenciler, "Vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek, şartları nelerdir, vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte vergisiz iPhone fiyatı...

        • 2

          AÇIKLAMA GELDİ!

          Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda bilgilendirme yapacağını aktardı.

        • 3

          APPLE'DAN BİR ZAM DAHA!

          Apple KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkmasıyla vergi artışını fiyatlarına yansıttı. En pahalı iPhone'un fiyatı 87 bin 457 liraya çıktı.

          KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesiyle Apple ürünlerine fiyat güncellemesi geldi. Bu yıl yapılan 5. zammın ardından iPhone'un son sürümü olan iPhone 14'ün en düşük fiyatlı modeli (128 GB) 48.304 TL olurken, en pahalı model olan iPhone Pro Max 1 TB 87.457 TL'ye yükseldi. iPhone 14 modellerine 805 ila 1.458 lira arasında değişen zamlar geldi.

        • 4
          (TL) Eski fiyat Yeni fiyat (10 Temmuz)
          iPhone 14 128 GB 47.499 48.304
          iPhone 14 Plus 128 GB 52.499 53.389
          iPhone 14 Pro 128 GB 61.499 62.541
        • 5
          iPhone 14 Pro 1 TB 81.499 82.880
          iPhone 14 Pro Max 128 GB 65.999 67.118
          iPhone 14 Pro Max 1 TB 85.999 87.457
        • 6

          CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ MUAFİYETİ!

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

        • 7

          AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

          Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.

        • 8

          ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN VERİLECEK?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

        • 9

          Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek. Ancak konuya ilişkin henüz tarih açıklaması gelmedi. Tarih belli olur olmaz haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Komuta kademesinde devir teslim töreni yapıldı
        Komuta kademesinde devir teslim töreni yapıldı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
        Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Güneş'ten transfer sözleri
        Güneş'ten transfer sözleri
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Uğurcan Çakır'a flaş talip!
        Uğurcan Çakır'a flaş talip!
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Habertürk Anasayfa