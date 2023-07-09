Öğrencilere ÖTV'siz telefon fırsatı: Vergisiz iPhone fiyatı ne kadar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar alımlarında vergi muafiyeti sağlanacağını açıklamıştı. Yaşanan bu gelişme "Vergisiz iPhone nasıl alınır, vergi indirimi ne zaman başlayacak?" sorularını gündeme getirdi. Apple Türkiye Mayıs'tan bu yana 4. kez fiyat artırımında bulunurken, telefon almayı düşünenler vergisiz iPhone fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 2023 ÖTV'siz güncel iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyat listesi...
- 1
Vergisiz iPhone fiyatları günün en çok araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Seçim Beyannamesi kapsamında, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Peki, "Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max fiyatı ne kadar, vergisiz iPhone nasıl alınır?" İşte 2023 güncel vergisiz iPhone fiyatı...
- 2
APPLE'DAN BİR ZAM DAHA!
Apple, dolar kurundaki artışın ardından ürünlerine zam yaptı. 18 Mayıs'tan bu yana 4. kez fiyatlarını yükselten Apple'ın en pahalı telefonu iPhone 14 Pro Max'in 1 TB hafızalı modeli 85.999 TL oldu. Telefonların dışında bilgisayar, tablet ve kulaklık gibi ürünler de zamlandı
- 3
EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK IPHONE FİYATLARI DEĞİŞTİ
iPhone'un son sürümü iPhone 14'ün en düşük fiyatlı modeli (128 GB) 47.999 TL olurken, en pahalı model olan iPhone Pro Max 1 TB 85.999 TL'ye yükseldi.
Telefonların dışında bilgisayar, tablet ve kulaklık gibi ürünler de zamlandı.
-
- 4
SON APPLE ZAMMI SONRASI IPHONE FİYATLARI
iPhone 14 128 GB: 47.499 TL
iPhone 14 Plus 128 GB: 52.499 TL
iPhone 14 Pro 128 GB: 61.499 TL
iPhone 14 Pro 1 TB: 81.499 TL
iPhone 14 Pro Max 128 GB: 65.999 TL
iPhone 14 Pro Max 1 TB: 85.999 TL
- 5
iPHONE 14 FİYATLARI
iPhone 14 128 GB
Eski fiyatı: 37.999 TL / Yeni fiyatı: 47.499 TL
- 6
iPHONE 14 PLUS FİYATLARI
iPhone 14 Plus 128 GB
Eski fiyatı: 41.999 TL / Yeni fiyatı: 52.499 TL
-
- 7
iPHONE 14 PRO FİYATLARI
iPhone 14 Pro 128 GB
Eski fiyatı: 48.999 TL / Yeni fiyatı: 61.499 TL
iPhone 14 Pro 1 TB
Eski fiyatı: 63.999 TL / Yeni fiyatı: 81.499 TL
- 8
iPHONE 14 PRO MAX FİYATLARI
iPhone 14 Pro Max 128 GB
Eski fiyatı: 52.999 TL / Yeni fiyatı: 65.999 TL
iPhone 14 Pro Max 1 TB
Eski fiyatı: 67.999 TL / Yeni fiyatı: 85.999 TL
- 9
CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ MUAFİYETİ!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.
-
- 10
İPHONE 11, 12, 13, 14 TELEFON VERGİ ÜCRETİ NE KADAR?
iPhone 14 Türkiye fiyatı yaklaşık 45 bin liraya yükseldi. Türkiye'ye giriş fiyatı ortalama 10 bin TL olan bir akıllı telefonun vergilerle birlikte fiyatı 19 bin 650 TL'y kadar dayanabiliyor.
iPhone 14 modelleri dahil olmak üzere bütün akıllı telefonlardan vergisiz fiyat üzerinden yüzde 10 TRT bandrol ücreti alınıyor. Buna ek olarak yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı alınıyor. Bu oran dışında toplamın yüzde 50'si oranında ÖTV alınıyor. Bunun da üzerine yüzde 18 de KDV alınıyor.
- 11
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
- 12
Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek. Ancak konuya ilişkin henüz tarih açıklaması gelmedi. Tarih belli olur olmaz haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
-
- 13
VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Son Apple zammının ardından iPhone 14 128 GB fiyatı 47.499 TL, iPhone 14 Plus 128 GB fiyatı 52.499 TL, iPhone 14 Pro 128 GB fiyatı 61.499 TL, iPhone 14 Pro Max 128 GB fiyatı 65.999 TL ve iPhone 14 Pro Max 1 TB fiyatı 85.999 TL oldu.
Vergisiz iPhone 14 128 GB fiyatının 27 bin, iPhone 14 Pro Max 1 TB fiyatının ise 65 bin seviyelerinde olması bekleniyor.