Vergisiz iPhone fiyatları günün en çok araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Seçim Beyannamesi kapsamında, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Peki, "Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max fiyatı ne kadar, vergisiz iPhone nasıl alınır?" İşte 2023 güncel vergisiz iPhone fiyatı...

Apple, dolar kurundaki artışın ardından ürünlerine zam yaptı. 18 Mayıs'tan bu yana 4. kez fiyatlarını yükselten Apple'ın en pahalı telefonu iPhone 14 Pro Max'in 1 TB hafızalı modeli 85.999 TL oldu. Telefonların dışında bilgisayar, tablet ve kulaklık gibi ürünler de zamlandı

Telefonların dışında bilgisayar, tablet ve kulaklık gibi ürünler de zamlandı.

iPhone'un son sürümü iPhone 14'ün en düşük fiyatlı modeli (128 GB) 47.999 TL olurken, en pahalı model olan iPhone Pro Max 1 TB 85.999 TL'ye yükseldi.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK IPHONE FİYATLARI DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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İPHONE 11, 12, 13, 14 TELEFON VERGİ ÜCRETİ NE KADAR?

iPhone 14 Türkiye fiyatı yaklaşık 45 bin liraya yükseldi. Türkiye'ye giriş fiyatı ortalama 10 bin TL olan bir akıllı telefonun vergilerle birlikte fiyatı 19 bin 650 TL'y kadar dayanabiliyor.

iPhone 14 modelleri dahil olmak üzere bütün akıllı telefonlardan vergisiz fiyat üzerinden yüzde 10 TRT bandrol ücreti alınıyor. Buna ek olarak yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı alınıyor. Bu oran dışında toplamın yüzde 50'si oranında ÖTV alınıyor. Bunun da üzerine yüzde 18 de KDV alınıyor.