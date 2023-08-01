Öğrencilere ÖTV'siz, vergisiz iPhone kampanyası! İşte 2023 vergisiz iPhone fiyatları
Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 ve 14 Pro Max fiyatları araştırmaları sürüyor. KDV oranları yüzde 18'den yüzde 20'ye yükselirken Apple Türkiye ise 10 Temmuz'da 5. zammını yaptı. Son Apple zammının ardından iPhone fiyatlarında artış yaşandı. AK Parti Seçim Beyannamesinde yer alan ÖTV'siz ve vergisiz telefon satışının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İşte 2023 vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro ve 14 Pro Max fiyatları...
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Apple Türkiye fiyatlarına yapılan son zammın ardından gözler vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro ve 14 Pro Max fiyatlarına çevrildi. AK Parti Seçim Beyannamesinde yer alan düzenleme ile öğrenciler bilgisayar ve telefon alımından alınan Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol ücreti, ÖTV ve KDV vergilerinden muaf tutulacak. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim gören öğrenciler vergisiz cep telefonu kampanyasından yararlanacak. İşte 2023 vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 ve 14 Pro Max fiyatları...
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APPLE'DAN BİR ZAM DAHA!
Apple KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkmasıyla vergi artışını fiyatlarına yansıttı. En pahalı iPhone'un fiyatı 87 bin 457 liraya çıktı.
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KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesiyle Apple ürünlerine fiyat güncellemesi geldi. Bu yıl yapılan 5. zammın ardından iPhone'un son sürümü olan iPhone 14'ün en düşük fiyatlı modeli (128 GB) 48.304 TL olurken, en pahalı model olan iPhone Pro Max 1 TB 87.457 TL'ye yükseldi. iPhone 14 modellerine 805 ila 1.458 lira arasında değişen zamlar geldi.
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CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ MUAFİYETİ!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.
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AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?
Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
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Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek. Ancak konuya ilişkin henüz tarih açıklaması gelmedi. Tarih belli olur olmaz haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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