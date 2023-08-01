Apple Türkiye fiyatlarına yapılan son zammın ardından gözler vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro ve 14 Pro Max fiyatlarına çevrildi. AK Parti Seçim Beyannamesinde yer alan düzenleme ile öğrenciler bilgisayar ve telefon alımından alınan Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol ücreti, ÖTV ve KDV vergilerinden muaf tutulacak. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim gören öğrenciler vergisiz cep telefonu kampanyasından yararlanacak. İşte 2023 vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 ve 14 Pro Max fiyatları...