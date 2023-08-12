Vergisiz iPhone fiyatları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak'ın açıklamasının ardından yeniden gündeme geldi. Bak, milyonlarca öğrencinin beklediği vergisiz telefon çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. AK Parti Seçim Beyannamesinde yer alan ÖTV'siz, vergisiz telefon ve bilgisayar düzenlemesinin ne zaman hayata geçirileceği merak konusu oldu. Milyonlarca genç düzenleme kapsamında "Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 ve 14 Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 ve 14 Pro Max fiyatları...