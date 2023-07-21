Vergisiz iPhone fiyatları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim vaadi kapsamında, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Yapılan bu açıklama, "Öğrecilere ÖTV'siz, vergisiz iPhone 11, 12,13, 14 Pro Max fiyatı ne kadar, vergisiz telefon satışları ne zaman başlayacak?" sorularını gündeme getirdi. İşte 2023 güncel vergisiz iPhone fiyatı...