ÖTV'siz ve vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro ve 14 Pro Max fiyatları öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Apple fiyatlarına yapılan son Apple zammının ardından gözler vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro ve 14 Pro Max fiyatları araştırılmaya başlandı. Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol ücreti, ÖTV ve KDV vergilerinden muaf tutulacak olan öğrencilerin gözü "Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro ve 14 Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Öğrencilere ÖTV'siz, vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro ve 14 Pro Max fiyatlarında son durum...