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        Öğrencilere vergisiz telefon fırsatı: İşte, ÖTV'siz ve vergisiz iPhone 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları

        Vergisiz iPhone fiyatları gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim vaadi olarak gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağını açıklamıştı. Son olarak KDV'ye zam gelmesiyle vergisiz telefon fiyatları yeniden araştırılmaya başladı. İşte, 2023 ÖTV'siz ve vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları...

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 16:49
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        • 1

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Seçim Beyannamesi kapsamında, öğrencilere ve gençlere bir defaya mahsus olmak üzere telefon ve bilgisayarlarda vergi muafiyeti yapılacağını açıkladı. Yaşanan bu gelişmenin ardından vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları araştırılmaya başladı. İşte, 2023 ÖTV'siz ve vergisiz iPhone fiyatları...

        • 2

          APPLE'DAN BİR ZAM DAHA!

          Apple KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkmasıyla vergi artışını fiyatlarına yansıttı. En pahalı iPhone'un fiyatı 87 bin 457 liraya çıktı.

        • 3

          KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesiyle Apple ürünlerine fiyat güncellemesi geldi. Bu yıl yapılan 5. zammın ardından iPhone'un son sürümü olan iPhone 14'ün en düşük fiyatlı modeli (128 GB) 48.304 TL olurken, en pahalı model olan iPhone Pro Max 1 TB 87.457 TL'ye yükseldi. iPhone 14 modellerine 805 ila 1.458 lira arasında değişen zamlar geldi.

        • 4
          (TL) Eski fiyat Yeni fiyat (10 Temmuz)
          iPhone 14 128 GB 47.499 48.304
          iPhone 14 Plus 128 GB 52.499 53.389
          iPhone 14 Pro 128 GB 61.499 62.541
        • 5
          iPhone 14 Pro 1 TB 81.499 82.880
          iPhone 14 Pro Max 128 GB 65.999 67.118
          iPhone 14 Pro Max 1 TB 85.999 87.457
        • 6

          CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ MUAFİYETİ!

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

        • 7

          AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

          Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.

        • 8

          ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN VERİLECEK?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

        • 9

          Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek. Ancak konuya ilişkin henüz tarih açıklaması gelmedi. Tarih belli olur olmaz haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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